Sénégal-France : Comment créer son compte pour le programme de migration circulaire

Le ministère de la Formation professionnelle a lancé une importante campagne de recrutement pour le programme de migration circulaire entre le Sénégal et la France. Cette initiative offre aux jeunes Sénégalais l'opportunité de bénéficier d'un contrat de travail saisonnier ou à durée déterminée en territoire français, tout en garantissant un retour au pays pour réinvestir les compétences acquises. Pour participer à cette sélection, les candidats doivent impérativement s'inscrire via la plateforme numérique dédiée, qui centralise désormais toutes les demandes pour assurer la transparence du processus.





Guide pratique : comment créer votre compte

Pour soumettre votre candidature, la première étape consiste à se rendre sur le portail officiel de la formation professionnelle. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet d'inscription pour remplir le formulaire avec vos informations personnelles, votre parcours académique et vos expériences techniques.





Après avoir validé votre adresse e-mail, vous pourrez accéder directement à l'offre spécifique à la migration circulaire. Il est fortement conseillé de préparer une version numérique de vos documents (diplômes, pièce d'identité et CV) afin de finaliser votre dossier en ligne et de suivre en temps réel l'évolution de votre candidature.





MS/NDARINFO



