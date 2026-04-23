Recrutement France-Sénégal : Les profils recherchés pour la migration circulaire

Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de la promotion d’une migration de main-d’œuvre sûre, ordonnée et régulière, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFPT) a officiellement lancé un appel à candidatures pour son Programme de Migration Circulaire et de Mobilité Professionnelle.





Ce dispositif stratégique offre aux travailleurs qualifiés sénégalais une opportunité unique d'acquérir une expérience internationale au sein d'entreprises établies en France, tout en garantissant un cadre structuré pour le transfert de compétences et la réintégration économique au Sénégal au terme de la mission.





Plusieurs corps de métiers ciblés



L’appel à candidatures précise les profils spécifiques recherchés pour cette campagne de recrutement. Les opportunités concernent principalement les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’agroalimentaire et de l’industrie. Sont ainsi attendus :





Des réceptionnistes confirmés ;

Des gouvernantes d'hôtellerie ;

Des bouchers (désosseurs / pareurs) ;

Des soudeurs ;

Des serveurs et serveuses expérimentés.



Modalités de candidature

Afin de garantir la transparence et l'efficacité du processus, la Direction de l'Emploi informe les candidats que toutes les postulations doivent être soumises par voie électronique.





Les professionnels intéressés, répondant aux critères de qualification, sont invités à déposer leur dossier exclusivement à l'adresse suivante : https://recrutement.formationprofessionnelle.sn . Pour toute information complémentaire, les services du ministère restent joignables via les contacts officiels mentionnés sur le communiqué signé par le Directeur, Cheikh Ahmadou Abdul Gueye.





MS/DIAZ





