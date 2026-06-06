Égypte : accident de la route de la députée Maimouna Bousso, son état jugé préoccupant

La députée Maimouna Bousso a été victime d'un accident de la circulation en Égypte et se trouve dans un état de santé préoccupant, a annoncé vendredi Ousmane Sonko lors de la cérémonie de signature de la charte de fusion de partis et mouvements à Pastef.





Le leader du parti Pastef a communiqué l'information sans préciser les circonstances exactes du drame, ni les motifs du séjour de la parlementaire en Égypte.





Ousmane Sonko a formulé des prières pour le rétablissement de l'élue. Plusieurs responsables de son parti ont aussi exprimé leur inquiétude et partagé des messages de soutien à la suite de cette annonce.







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