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Égypte : accident de la route de la députée Maimouna Bousso, son état jugé préoccupant

Samedi 6 Juin 2026

Égypte : accident de la route de la députée Maimouna Bousso, son état jugé préoccupant

La députée Maimouna Bousso a été victime d'un accident de la circulation en Égypte et se trouve dans un état de santé préoccupant, a annoncé vendredi Ousmane Sonko lors de la cérémonie de signature de la charte de fusion de partis et mouvements à Pastef.


Le leader du parti Pastef a communiqué l'information sans préciser les circonstances exactes du drame, ni les motifs du séjour de la parlementaire en Égypte. 
 

Ousmane Sonko a formulé des prières pour le rétablissement de l'élue. Plusieurs responsables de son parti ont aussi exprimé leur inquiétude et partagé des messages de soutien à la suite de cette annonce.

 

MS/NI

 



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