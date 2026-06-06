Visite à Touba : le message crucial du chef de l'État à la famille de Serigne Saliou

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première Dame Absa Faye, s'est rendu ce samedi à Touba pour présenter les condoléances de la Nation à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.





Ce déplacement officiel, marqué par une forte empreinte de recueillement, fait suite au décès du fils aîné et khalife de feu Serigne Saliou Mbacké, survenu le 29 mai 2026 à Khelcom. Le chef de l'État a d'abord été reçu en audience par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, devant qui il a salué la mémoire d'un digne héritier spirituel dont l'existence fut entièrement vouée à l'enseignement coranique, à l'encadrement des disciples et à l'engagement social.





Au nom du guide de la confrérie, le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre a chaleureusement salué la démarche présidentielle avant de formuler des prières pour le repos de l'âme du défunt, ainsi que pour la paix et la cohésion nationale.





Le président de la République s'est ensuite dirigé vers Keur Serigne Saliou Mbacké pour s'entretenir avec Serigne Bassirou Mbacké, le nouveau khalife de la lignée de feu Serigne Saliou. En lui renouvelant les condoléances sincères du peuple sénégalais, le chef de l'État a magnifié l'engagement indéfectible du disparu au service de l'agriculture et des valeurs éducatives de la confrérie.





Pour clore cette visite, le Président s'est rendu directement au domicile du défunt afin de partager la douleur des proches. Par cet acte de compassion républicaine, le chef de l'Exécutif réaffirme la haute considération et l'équité que l'État accorde à toutes les familles religieuses, piliers de la stabilité et de la concorde nationale au Sénégal.





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