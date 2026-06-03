Sénégal : Le FDR actionne le levier constitutionnel contre le statut de député d'Ousmane Sonko

« L’ancien Premier ministre doit être sorti de l'Assemblée nationale ! », a martelé le regroupement de l'opposition dans un communiqué publié à Dakar. Le FDR s'est félicité de « la réponse immédiate des forces vives de la nation », soulignant que « 147 partis et mouvements ont signé une déclaration en date du 24 mai 2026 contre cette forfaiture ».





Au cœur du litige juridique, l'opposition invoque les textes électoraux et constitutionnels pour contester la légalité du mandat de M. Sonko. « Le Code électoral, en son article LO172, dispose de manière précise qu’un ministre élu député perd ce mandat dans les huit jours s’il ne démissionne pas du gouvernement », rappelle la Conférence des Leaders.





Le collectif politique soutient que « PASTEF s’est lourdement trompé en pensant avoir réglé le problème en modifiant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ». Se référant à la charte fondamentale, l'organisation précise que « la Constitution (article 54), sur ce point, est d’une précision chirurgicale : pour organiser le retour d'un ministre qui a été député avant d’être membre du gouvernement – ce qui n’est pas le cas de l’ancien Premier ministre -, il faut une loi organique ».





Qualifiant de « particulièrement honteuse » la méthode utilisée, le FDR accuse la majorité d'avoir « foulé du pied à la fois la Constitution, le Code électoral et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ». Le front s'est réjoui de la saisine des sages par les parlementaires de l'opposition : « Le FDR se félicite dans la même veine de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés de l’opposition, quels que soient par ailleurs les groupes parlementaires auxquels ils sont affiliés. »





Rejetant les explications du leader de PASTEF, le communiqué conclut que « sa déclaration tentant d’associer la saisine du Conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire à une volonté du Président de la République de le combattre ne trompe personne ». Face à ce qu'il qualifie de « profanation programmée de nos institutions », le FDR a lancé un appel solennel aux forces vives pour s'accorder sur « un plan d’actions de combat ».





MS/ndarinfo







