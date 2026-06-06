Ministère de l'Intérieur : la promesse forte de Mouhamadou Makhtar Cissé lors de sa prise de fonction

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a pris officiellement ses fonctions en fixant comme priorités la sécurité des biens, la paix sociale et le respect rigoureux de la légalité.





L'ancien haut fonctionnaire a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, pour sa nomination à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a affirmé que sa gestion reposerait sur une administration de proximité et à l'écoute des citoyens sur l'ensemble du territoire national.





Le ministre a explicitement déclaré qu'il n'exigerait jamais des forces de défense et de sécurité des actions non autorisées par la loi. Cette prise de position intervient dans un contexte de réaffirmation du strict respect des libertés publiques par les nouvelles autorités policières et administratives du pays.





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