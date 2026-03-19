Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Face à la forte affluence constatée depuis le lancement, la plateforme officielle subit actuellement des ralentissements techniques. Les autorités rappellent que la procédure est entièrement gratuite et s'effectue exclusivement en ligne via le portail dédié. Aucune inscription physique n'est requise dans les bureaux du BAOS pour cette étape initiale. Pour maximiser les chances de réussite de l'inscription, il est fortement recommandé aux usagers de privilégier les connexions aux heures de faible affluence, notamment tard dans la nuit ou tôt le matin.
📝 PROCÉDURE D'INSCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Pour soumettre votre candidature, vous devez suivre rigoureusement les étapes suivantes sur le site officiel :
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Accès au portail : Rendez-vous sur l'adresse unique
. www.baos.sec.gouv.sn
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Création du profil : Cliquez sur l'onglet dédié à la "Migration Circulaire" et remplissez le formulaire d'identification (Nom, Prénom, Numéro de CNI/Passeport).
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Informations professionnelles : Renseignez vos expériences antérieures dans le secteur agricole (culture, récolte, conditionnement).
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Documents requis : Téléchargez les copies numériques de votre pièce d'identité en cours de validité et, si possible, vos attestations de travail.
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Validation : Une fois le formulaire soumis, un numéro de dossier vous sera attribué. Conservez-le précieusement pour le suivi de votre candidature.