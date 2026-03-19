Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) a officiellement ouvert l'appel à candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles. Cette initiative, placée sous l'égide du Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, offre aux citoyens sénégalais l'opportunité de travailler en Espagne pour une durée déterminée, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre Dakar et Madrid.