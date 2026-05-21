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Relance économique : le gouvernement crée une Task Force d'urgence

Jeudi 21 Mai 2026

Relance économique : le gouvernement crée une Task Force d'urgence

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce jeudi 21 mai 2026 un Conseil interministériel d’urgence consacré à la gestion et au redressement des infrastructures publiques du pays. Les chiffres officiels dévoilés lors de cette haute session gouvernementale mettent en lumière la situation critique du portefeuille de l'État : au total, 279 milliards de francs CFA d’investissements se trouvent actuellement gelés, bloquant l'exécution de 62 projets de développement à travers le territoire national. Pour sortir de cette impasse et finaliser plusieurs chantiers publics d'envergure nationale, le gouvernement estime l'enveloppe financière requise à 973 milliards de francs CFA.
 

Création d'une Task Force, réformes de financement et feuille de route pour juin 2026

 

Face à l’urgence économique et technique, le chef du gouvernement a arrêté une série de mesures d'envergure pour relancer la machine industrielle. Parmi les décisions phares, Ousmane Sonko a annoncé la mise en place immédiate d'une Task Force de suivi et a fixé l'échéance de juin 2026 pour la livraison d'une feuille de route opérationnelle. Les ministères sectoriels ont reçu l'ordre d'accélérer les procédures de mise en service des infrastructures déjà viabilisées. Pour contourner les contraintes budgétaires, l'Exécutif mise sur des mécanismes innovants de valorisation et de recyclage d’actifs publics, tout en ouvrant grand la porte au secteur privé via le recours accru aux partenariats public-privé (PPP) pour restructurer et sauver les projets prioritaires de l'État.
 

MS/NDARINFO
 



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