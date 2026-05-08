Code électoral : El Malick Ndiaye plaide l'« erreur matérielle » après le renvoi de la loi par le Président

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a réagi à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de demander une seconde lecture de la loi modifiant le Code électoral. Cette mesure exceptionnelle, fondée sur l’article 73 de la Constitution, fait suite à la réception par la Présidence de deux versions divergentes du texte adopté le 28 avril 2026. Face à la polémique naissante, le chef de l'hémicycle tente de rassurer en invoquant une simple maladresse administrative des services législatifs.







Selon les explications fournies par El Malick Ndiaye, le quiproquo trouve son origine dans une partie d'un amendement adopté en commission qui comportait une erreur factuelle détectée après le vote. Les services législatifs auraient tenté de corriger cette anomalie avant la transmission finale, générant ainsi un doublon administratif confus. Le président de l’Assemblée affirme avoir personnellement échangé avec le Chef de l’État pour clarifier la situation et s'accorder sur une nouvelle transmission conforme à la volonté des députés.







Pour débloquer la situation, la procédure d'urgence a été activée, réduisant le délai d'examen parlementaire de huit à quatre jours. Cette seconde lecture, qui nécessite une majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée, suspend automatiquement le délai de promulgation initial. El Malick Ndiaye assure toutefois que le processus ne s'enlisera pas et que la loi modifiant les articles 29 et 30 du Code électoral sera promulguée d'ici la fin de la semaine.







Malgré ces tentatives de minimiser l'incident, cette affaire de « double version » jette une ombre sur la rigueur de la chaîne de validation législative au Sénégal. Elle offre une tribune inattendue à l'opposition qui dénonce un manque de sérieux dans la gestion des textes fondamentaux. La célérité de la nouvelle délibération sera déterminante pour restaurer la crédibilité du processus législatif et garantir la sécurité juridique des futures échéances électorales.







MS/NDARINFO



