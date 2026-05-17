TAKKUSAANU NDAR : la magie des Signares illumine la vieille ville, le Sabar séduit et s'exporte à l'international.







Les célèbres Signares ont ravi les regards en répondant massivement à l'appel, parées de leurs boubous colorés traditionnels et coiffées de leurs madras complexes. Installées fièrement à bord des calèches traditionnelles, elles ont sillonné les rues chargées d'histoire de l'île, recréant l'atmosphère aristocratique du Saint-Louis d'antan sous les applaudissements des habitants et des photographes.



Le moment fort de cette communion culturelle a eu lieu lors des grandes démonstrations de danse traditionnelle sur la place publique. Entraînés par le rythme endiablé et les roulements de tambours des maîtres du sabar, les spectateurs ont assisté à un spectacle inédit. Loin de rester de simples observateurs passifs, de nombreux visiteurs étrangers et des touristes blancs se sont rués au centre du cercle pour se lancer dans la danse. Captivés par l'énergie des percussionnistes, ces hôtes venus d'ailleurs ont tenu à ressentir, comprendre et vivre pleinement ce patrimoine immatériel sénégalais, affichant leur volonté de l'exporter et de le faire rayonner au-delà des frontières du pays.



Cette communion parfaite entre tradition et ouverture internationale confirme que le patrimoine saint-louisien reste un levier d'attraction touristique majeur pour la région. À travers les calèches, le port altier des Signares et l'universalité des percussions, le Takkusaanu Ndar s'affirme comme une vitrine incontournable de la Teranga. Cette célébration réussie apporte une bouffée d'oxygène à l'économie culturelle locale et prouve que les traditions nées sur les rives du fleuve Sénégal continuent de séduire et d'émerveiller le monde entier.



Ami GUEYE

L'élégance légendaire de la capitale du Nord a brillé de mille feux ce samedi 16 mai 2026 lors d'une procession du Takkusanu Ndar organisée en marge de la 34ᵉ édition du Festival International de Jazz . Bien plus qu’une simple réjouissance populaire, ce rendez-vous s'est imposé comme un véritable retour aux sources et un hommage vivant à la richesse culturelle et à l'histoire coloniale de la cité.Les célèbres Signares ont ravi les regards en répondant massivement à l'appel, parées de leurs boubous colorés traditionnels et coiffées de leurs madras complexes. Installées fièrement à bord des calèches traditionnelles, elles ont sillonné les rues chargées d'histoire de l'île, recréant l'atmosphère aristocratique du Saint-Louis d'antan sous les applaudissements des habitants et des photographes.Le moment fort de cette communion culturelle a eu lieu lors des grandes démonstrations de danse traditionnelle sur la place publique. Entraînés par le rythme endiablé et les roulements de tambours des maîtres du sabar, les spectateurs ont assisté à un spectacle inédit. Loin de rester de simples observateurs passifs, de nombreux visiteurs étrangers et des touristes blancs se sont rués au centre du cercle pour se lancer dans la danse. Captivés par l'énergie des percussionnistes, ces hôtes venus d'ailleurs ont tenu à ressentir, comprendre et vivre pleinement ce patrimoine immatériel sénégalais, affichant leur volonté de l'exporter et de le faire rayonner au-delà des frontières du pays.Cette communion parfaite entre tradition et ouverture internationale confirme que le patrimoine saint-louisien reste un levier d'attraction touristique majeur pour la région. À travers les calèches, le port altier des Signares et l'universalité des percussions, le Takkusaanu Ndar s'affirme comme une vitrine incontournable de la Teranga. Cette célébration réussie apporte une bouffée d'oxygène à l'économie culturelle locale et prouve que les traditions nées sur les rives du fleuve Sénégal continuent de séduire et d'émerveiller le monde entier.