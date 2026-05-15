Trafic de visas : La Sûreté Urbaine démantèle un réseau transnational entre la Chine et le Sénégal

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar vient de porter un coup d'arrêt à une organisation criminelle sophistiquée. Suite à un renseignement opérationnel, les éléments de la Brigade de Lutte contre la Criminalité (BLC) ont neutralisé un réseau spécialisé dans la confection et la vente de fausses lettres d'approbation de visas pour l'entrée au Sénégal. Un individu de nationalité sénégalaise, cerveau local de l'opération, a été interpellé et déféré au parquet pour trafic de migrants, faux et usage de faux.





L'organisation reposait sur une division des tâches transnationale. Un complice étranger basé en Chine produisait les documents falsifiés en manipulant d'anciens actes officiels. Une fois les faux documents prêts, le suspect sénégalais prenait le relais pour le "service après-vente" : accueil à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), hébergement et assistance comme guide. Ces services étaient facturés entre 25 000 FCFA et 30 000 FCFA par personne.









Lors de ses aveux, le mis en cause a expliqué avoir longtemps exercé dans la légalité. Cependant, il a justifié son passage à la criminalité par le durcissement des conditions d'obtention des visas suite au changement de régime. Selon lui, la complexité de la nouvelle réglementation et l'obligation de fournir des documents plus rigoureux l'auraient poussé à choisir la voie de la fraude plutôt que de se conformer aux nouvelles normes de l'administration.





En utilisant ces faux documents produits à l'étranger, il facilitait l'entrée et le séjour irrégulier de ressortissants étrangers sur le territoire national. Si le principal suspect local est désormais entre les mains de la justice, l'enquête de la Sûreté Urbaine se poursuit activement. L'objectif est maintenant d'identifier les complices locaux restants et de neutraliser les ramifications internationales de ce réseau qui exploitait les failles de la transition administrative.





MS/NDARINFO



