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CCJS de Saint-Louis : Codou Seck et Mame Mody Cissé élus conseillers communaux

Dimanche 10 Mai 2026 - 21:17

CCJS de Saint-Louis : Codou Seck et Mame Mody Cissé élus conseillers communaux
Les locaux de la Préfecture de Saint-Louis ont servi de cadre aux élections communales du Conseil Consultatif de la Jeunesse du Sénégal (CCJS) tenus ce dimanche 10 mai 2026. Sous la supervision d'un bureau de vote présidé par Papa Mamadou Sow, les mandataires des organisations de jeunesse se sont mobilisés pour désigner leurs représentants. Sur un fichier de 150 électeurs inscrits, 123 votants ont fait le déplacement, aboutissant à 118 suffrages valablement exprimés.


Le scrutin a rendu son verdict après un dépouillement minutieux qui a vu deux candidats se détacher du lot. Codou Seck arrive en tête avec 63 voix, suivie de très près par Mame Mody Cissé qui comptabilise 62 voix. Ces deux candidats, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, ont été officiellement proclamés élus aux postes de conseillers communaux pour la commune de Saint-Louis. Ils devancent notamment Ndèye Wouly Diop (48 voix) et Papa Abdoulaye Ba (47 voix) de Pastef.


Ces élections s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté ministériel n°006619 du 17 mars 2026, qui définit les modalités de renouvellement des instances du CCJS. La parité, définie comme une représentation équilibrée entre filles et garçons, est un pilier central de ce processus. Pour valider leur élection, les candidats ont dû répondre à des critères stricts : être de nationalité sénégalaise, être âgés de 15 à 35 ans et être mandatés par une organisation de jeunesse légalement constituée. 


L'installation de Codou Seck et Mame Mody Cissé n'est que la première étape d'un processus national qui doit s'achever au plus tard le 30 juin 2026. En tant qu'élus communaux, ils intègrent désormais le collège départemental, composé de l'ensemble des conseillers paritaires des communes du département. Ce collège sera chargé, à son tour, d'élire les représentants aux échelons régional et national, consolidant ainsi la voix de la jeunesse dans les instances de décision de l'État. 


MS/NDARINFO

 


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