S&P abaisse à nouveau la note du Sénégal : une « descente aux enfers » financière confirmée

L'agence de notation internationale Standard & Poor's (S&P) a abaissé samedi la note souveraine du Sénégal, enfonçant un peu plus le pays dans une zone de vulnérabilité financière, a-t-on appris de sources économiques concordantes. Cette décision intervient dans un contexte de dégradation persistante des indicateurs macroéconomiques et d'un creusement inquiétant du déficit budgétaire.





Selon le rapport de l'agence cité par le portail Dakaractu, cette nouvelle dégradation est motivée par l'incertitude entourant la trajectoire de la dette publique et les difficultés du gouvernement à mettre en œuvre les réformes structurelles promises lors de la transition politique. S&P pointe également du doigt une baisse des réserves de change et une pression accrue sur les finances publiques, qualifiant la situation de « descente aux enfers » pour la signature sénégalaise sur les marchés internationaux.





Cette annonce constitue un revers majeur pour les autorités de Dakar, qui tentaient de rassurer les investisseurs après les premières alertes de 2025. Elle risque d'enchérir considérablement le coût des futurs emprunts du Sénégal sur le marché financier régional et international, limitant ainsi les marges de manœuvre pour le financement des projets de développement et des infrastructures.





Les analystes craignent désormais un effet de contagion auprès des autres agences de notation (Moody’s et Fitch), ce qui pourrait placer le pays dans une situation de "défaut sélectif" si des mesures de redressement vigoureuses ne sont pas prises dans les plus brefs délais.





ms/ndarinfo



