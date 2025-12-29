102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

Le grand penseur et "pharaon du savoir" Cheikh Anta Diop (29 décembre 1923 – 7 février 1986) aurait eu 102 ans ce lundi 29 décembre 2025. À cette occasion, une rencontre intellectuelle et citoyenne d'envergure se tient ce jour au Grand Théâtre national de Dakar, autour des grands enjeux géopolitiques du continent africain et de l'héritage de ce géant de la pensée africaine.



