102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

Le grand penseur et "pharaon du savoir" Cheikh Anta Diop (29 décembre 1923 – 7 février 1986) aurait eu 102 ans ce lundi 29 décembre 2025. À cette occasion, une rencontre intellectuelle et citoyenne d'envergure se tient ce jour au Grand Théâtre national de Dakar, autour des grands enjeux géopolitiques du continent africain et de l'héritage de ce géant de la pensée africaine.
"Souveraineté africaine et recomposition géopolitique"
La mémoire et l'héritage du Pr Cheikh Anta Diop sont au cœur de cette rencontre d'envergure, organisée par la Marche internationale Dakar-Thieytou et le Mouvement Karbone 14, en collaboration avec le Grand Théâtre national.
Placée sous le thème "Souveraineté africaine et recomposition géopolitique", la commémoration se veut un cadre de réflexion, de transmission et de débat, en prise avec les défis contemporains de l'Afrique.
Chercheurs, étudiants, acteurs culturels et citoyens engagés sont invités à prendre part à ces échanges, destinés à revisiter la pensée scientifique, panafricaine et politique de Cheikh Anta Diop, figure majeure de l'histoire intellectuelle africaine.
Maintenir vivant l'héritage d'un penseur visionnaire
À travers cette initiative, les organisateurs entendent renforcer le débat citoyen et maintenir vivant l'héritage d'un penseur dont l'œuvre continue d'inspirer les luttes pour l'émancipation, la souveraineté et l'unité africaine.
Cette démarche s'inscrit dans la continuité des commémorations annuelles qui, chaque année en décembre et en février, voient plusieurs manifestations culturelles organisées en hommage au célèbre savant sénégalais.
Un opposant politique engagé
Partisan d'un État fédéral d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop fut également un opposant politique au premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1960-1980), puis à son successeur Abdou Diouf (1981-2000).
Cette dimension politique de son engagement témoigne de la cohérence entre sa pensée intellectuelle et son action militante pour la transformation de l'Afrique.
Des thèses révolutionnaires sur l'Égypte ancienne
Les travaux de Cheikh Anta Diop ont contribué, selon de nombreux historiens, à la réhabilitation des civilisations africaines noires. À travers ses thèses, le savant sénégalais soutenait que les peuples noirs ont joué un rôle central dans la naissance de la civilisation de l'Égypte pharaonique durant l'Antiquité.
Il affirmait également que plusieurs civilisations, notamment grecque, ont été influencées par l'Égypte ancienne, en particulier dans les domaines scientifiques. Ces thèses restent toutefois contestées par certains égyptologues, notamment occidentaux.
Une bibliographie riche et pluridisciplinaire
La riche bibliographie du professeur Diop couvre l'histoire de l'Afrique, ses langues et ses sociétés, mais aussi la physique, la politique et l'économie. Cette approche pluridisciplinaire témoigne de l'étendue de son génie et de sa capacité à croiser les savoirs pour comprendre et analyser la réalité africaine.
Son œuvre majeure continue d'alimenter les débats académiques et politiques sur l'identité africaine, la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale et les voies de son émancipation.
Un héritage qui inspire les générations actuelles
Plus de 39 ans après sa disparition, l'œuvre de Cheikh Anta Diop demeure une référence incontournable pour les intellectuels, chercheurs et militants panafricanistes qui œuvrent pour une Afrique souveraine, unie et développée.
La rencontre de ce lundi au Grand Théâtre national illustre la permanence de son influence et la nécessité, pour les générations actuelles, de s'approprier sa pensée pour relever les défis contemporains du continent.
MS