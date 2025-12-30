Connectez-vous
CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

Mardi 30 Décembre 2025

L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des nations, maintenant sa première place dans le groupe D.
 

Les buts sénégalais ont été marqués par Abdoulaye Seck à la 38e minute, Habib Diallo à la 62e minute, avant que Chérif Ndiaye ne conclue le festival offensif en transformant un pénalty dans le temps additionnel.
 

Le Sénégal a fini à 10 après l'expulsion de son capitaine Kalidou Koulibaly à la 71e minute, mais a su préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.
 

Dans l'autre affiche du groupe D, la RDC a battu le Botswana (3-0).
 

Les Lions de la Teranga terminent ainsi en tête de leur groupe avec 7 points et évitent un gros morceau dès les huitièmes de finale.

