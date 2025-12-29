Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe D de la CAN 2025. En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a insisté sur l'importance de rester humble, de respecter l'adversaire et de donner le maximum pour aller chercher une victoire qui tient à cœur à toute l'équipe.
"Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons l'adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et aussi déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur, qu'on a envie d'obtenir demain", a déclaré le technicien des Lions.
"Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi si on donne le maximum de nous-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Il faudra un grand match demain contre le Bénin", a-t-il ajouté.
Assumant le statut de favori, Pape Thiaw reste néanmoins prudent. "On ne peut pas le revendiquer. De toute façon, on assume qu'on fait partie des favoris. Mais après, on sait qu'il y a une CAN. C'est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut continuer à travailler, respecter les adversaires, avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés", a martelé le sélectionneur.
Ndarinfo/MS