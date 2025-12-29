Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Assumant le statut de favori, Pape Thiaw reste néanmoins prudent. "On ne peut pas le revendiquer. De toute façon, on assume qu'on fait partie des favoris. Mais après, on sait qu'il y a une CAN. C'est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut continuer à travailler, respecter les adversaires, avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés", a martelé le sélectionneur.

