Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

Dimanche 28 Décembre 2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

Du 12 janvier au 28 février 2026, le musée du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) de Saint-Louis accueillera une exposition historique unique : huit objets culturels pillés lors de la bataille de Samba Sadio en 1875 par des soldats français seront présentés au public, 151 ans après leur confiscation.
 

Des objets chargés d'histoire

 

Une bride de cheval, un mors, une planchette coranique, un porte-monnaie et un collier d'amulette de guerre : ces objets modestes mais chargés de symboles ont traversé un siècle et demi. Ils furent saisis à des combattants sénégalais par les troupes françaises lors de la bataille de Samba Sadio, affrontement emblématique de la résistance locale face à la colonisation.
 

Cette bataille de 1875 opposait une coalition des troupes de Lat Dior, alors Damel du Cayor, d'Alboury Ndiaye, Bourba du Djoloff, ainsi que l'armée française, aux forces armées d'Ahmadou Cheikhou Ba, chef religieux tidiane qui menait un djihad sur la région.
 

Le neveu de Faidherbe au cœur de l'histoire

 

Ces biens ont été donnés au musée de Dunkerque par Émile Faidherbe, neveu du général Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal de 1854 à 1865 et fondateur en 1863 du premier musée d'Afrique tropicale à Saint-Louis.
 

Conservés depuis dans les collections du musée de Dunkerque dans le nord de la France, ils font aujourd'hui l'objet d'une exposition temporaire itinérante qui les ramène sur leur terre d'origine, 150 ans après leur confiscation.


Un projet porté par la société civile

 

Cette initiative innovante est portée par l'association française Alter Natives, présidée par Emmanuelle Cadet, dans le cadre d'une convention quadripartite réunissant les musées de Dunkerque, Thiès et Saint-Louis.
 

Le projet, lancé en 2021, se distingue par plusieurs aspects novateurs : c'est la première fois qu'une circulation de biens mal acquis pendant la colonisation est portée par la société civile, accompagnée par un comité de pilotage scientifique conséquent. C'est également la première fois qu'une recherche de provenance de collection est co-écrite et co-réalisée par 21 jeunes du Nord et du Sud à partir du lieu de "collecte", et la première fois qu'une telle collection française est accueillie dans des musées de province du Sénégal.
 

De Thiès à Saint-Louis, puis retour à Dunkerque

 

Après son passage au musée régional de Thiès du 23 octobre au 31 décembre 2025, l'exposition sera présentée à Saint-Louis au musée du CRDS du 12 janvier au 28 février 2026, avant de retourner à Dunkerque au printemps 2026, où elle sera également exposée.
 

Le projet bénéficie du soutien de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal, de l'ambassade de France au Sénégal, ainsi que de communautés directement héritières de cette histoire.
 

Vers une restitution définitive ?

 

Si le Sénégal souhaite obtenir la restitution définitive de ces objets, une demande officielle devra être formulée auprès des autorités françaises, ce qui n'a pas encore été fait selon plusieurs sources.
 

Le retour temporaire de ces biens historiques s'inscrit toutefois dans un processus de reconnaissance patrimoniale amorcé entre la France et le Sénégal depuis plusieurs années. Le 24 décembre 2020, l'Assemblée nationale française a adopté une loi autorisant la restitution de biens culturels à la République du Sénégal et à celle du Bénin.
 

Cette exposition ouvre ainsi la voie à un débat plus large sur la restitution du patrimoine historique africain et marque une étape importante dans la reconnaissance d'un passé colonial encore douloureux.

NDARINFO.COM

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC
Auteur d'un match solide et de l'égalisation face à la RDC (1-1), Sadio Mané a été désigné homme du...

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC
Sadio Mané a une nouvelle fois assumé son statut de leader ce samedi lors du match nul (1-1) entre...

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens
Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens...

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger
La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du...

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"
À la veille du match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal,...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Scandale Softcare : Le directeur de l'Inspection pharmaceutique dénonce des tentatives de corruption à l'ARP

22/12/2025

Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

22/12/2025
SERVICES