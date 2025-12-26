Connectez-vous
Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

Vendredi 26 Décembre 2025

Après avoir félicité le Président de la République à la suite de sa tournée économique en Casamance et salué l'initiative et le bon déroulement du Gov'athon, le Premier Ministre a axé sa communication sur deux points majeurs : le bilan du Gouvernement et les orientations pour l'année 2026.
 

Conditions et contexte de réalisation des résultats par le Gouvernement

 

Le Premier Ministre a rappelé quelques éléments de contexte comme la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau d'endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal.
 

Face à ces difficiles conditions, le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques, en procédant à la fois aux rectifications de fond ainsi qu'à la formulation et à la mise en œuvre d'une offre dont les impacts sur les populations sont perceptibles.
 

Le Premier Ministre a présenté quelques résultats enregistrés, notamment la structuration d'une vision à long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 avec ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er août 2025, du Plan de Redressement économique et social (PRES), la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux et le succès retentissant des différents Appels publics à l'Épargne (APE).
 

Principales orientations de l'action gouvernementale pour l'année 2026

 

Le Premier Ministre a indiqué que l'année 2026 marquera l'essor dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le Gouvernement, depuis l'avènement du nouveau régime.
 

Il s'agira, selon le Premier Ministre, de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie, avec l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier, de réviser les textes régissant la commande publique, de refonder l'éducation, de rénover la politique de décentralisation et d'accélérer la modernisation de l'Administration.
 

Un accent particulier sera mis sur le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable.


Plan spécial d'Investissement et de Financement 2026-2028

 

La mise en œuvre de ces programmes exige la définition d'un Plan spécial d'Investissement et de Financement (2026-2028), pour accélérer l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.
 

Le Premier Ministre a clos sa communication en annonçant la tenue d'un séminaire gouvernemental dont le contenu sera axé sur le changement systémique et le leadership transformationnel ainsi qu'un dispositif national de reconnaissance de la performance publique, destiné à valoriser les résultats concrets, l'innovation utile et l'impact réel de l'action administrative sur la vie des citoyens.
 

Cette feuille de route ambitieuse pour 2026 témoigne de la volonté du Gouvernement de poursuivre la transformation du Sénégal malgré les contraintes héritées, en misant sur des réformes structurelles et une administration performante au service des citoyens.

MS
 


Nouveau commentaire :
