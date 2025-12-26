Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Autoroute Dakar-Saint-Louis : Les impactés de Diougop réclament leurs indemnisations

Vendredi 26 Décembre 2025

Saint-Louis, le vendredi 26 décembre 2025 - Des propriétaires de terrains impactés par le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis ont tenu un point de presse vendredi pour dénoncer l'absence d'indemnisation trois ans après les premières enquêtes. Ils réclament une compensation financière et interpellent directement le ministre des Infrastructures, Dethié Fall.
 

"Nos terrains confisqués sans indemnisation"

 

"Nous avions acheté nos terrains en bonne et due forme. Depuis trois ans, une équipe est venue faire une enquête, demander la composition de nos familles et nos besoins et faire des promesses, depuis lors rien. Nous appelons le ministre des Infrastructures Dethié Fall. On est en train de confisquer nos terrains sans nous indemniser", a déclaré une des personnes impactées lors du point de presse.
 

Les propriétaires insistent sur la légalité de leurs acquisitions foncières et dénoncent l'absence de suivi des autorités après les enquêtes initiales menées il y a trois ans.
 

Des investissements pour l'avenir des enfants

 

"Nous réclamons une compensation financière. Nous avons choisi d'acheter des terrains à côté de l'Université Gaston Berger (UGB) pour l'avenir de nos enfants. Certains ont fait des prêts bancaires et n'ont pas terminé de payer", ont-ils expliqué.
 

La proximité avec l'UGB représentait pour ces familles un investissement stratégique. Aujourd'hui, cette stratégie patrimoniale se trouve compromise par le tracé de l'autoroute, et certains propriétaires, encore endettés auprès des banques, se retrouvent dans une situation financière difficile.
 

Des propositions de relocalisation jugées inacceptables

 

Les impactés ont également rejeté les propositions de relocalisation qui leur ont été faites. "On nous a proposé des terrains derrière le village de Ngaye Ngaye où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas accessible", ont-ils dénoncé.


Cette offre de terrains non viabilisés dans une zone reculée est perçue comme une solution au rabais qui ne tient pas compte de la valeur réelle de leurs biens.
 

"Nous ne sommes pas contre l'autoroute"

 

Malgré leur colère, les impactés ont tenu à clarifier leur position. "Nous ne sommes pas contre l'autoroute, nous en avons hâte mais qu'on nous paie", ont-ils insisté.


Leur revendication porte sur une indemnisation financière juste qui leur permettrait de se relocaliser dans des conditions décentes. Les impactés attendent désormais une réponse du ministre Dethié Fall et espèrent qu'une solution équitable sera trouvée avant le démarrage effectif des travaux.

 



