Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"



Pour Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, la présence d'un joueur comme Ibrahim Mbaye est une véritable opportunité pour l'équipe. "C'est une chance d'avoir un jeune joueur comme Ibrahima qui est en train de montrer de bonnes choses, qui est en train de gagner des titres à 17 ans. Je pense que souvent, un joueur rêve de jouer professionnel. Aujourd'hui, dans sa valise, il a une Champions League, une Coupe du Monde des Clubs. Tout ça, il faut le féliciter. C'est un joyau, il faut bien le couvrir", a déclaré le technicien.



