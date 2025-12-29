Connectez-vous
Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Lundi 29 Décembre 2025

À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football sénégalais. Entré en jeu lors du match contre la RD Congo, le joueur du Paris Saint-Germain a été à l'origine de l'égalisation de Sadio Mané.


Pour Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, la présence d'un joueur comme Ibrahim Mbaye est une véritable opportunité pour l'équipe. "C'est une chance d'avoir un jeune joueur comme Ibrahima qui est en train de montrer de bonnes choses, qui est en train de gagner des titres à 17 ans. Je pense que souvent, un joueur rêve de jouer professionnel. Aujourd'hui, dans sa valise, il a une Champions League, une Coupe du Monde des Clubs. Tout ça, il faut le féliciter. C'est un joyau, il faut bien le couvrir", a déclaré le technicien.
 

"On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et nous, on fera tout pour le mettre bien et qu'il soit vraiment très bien", a ajouté Pape Thiaw.
 

Le coach souligne également l'importance pour le joueur du PSG de côtoyer des joueurs expérimentés comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Moussa Niakaté. "C'est un joueur que je suis allé chercher, que j'ai vu potentiel depuis très longtemps. Il a de l'humilité, il arrive dans une famille vraiment bien éduquée", a conclu le sélectionneur.

Ndarinfo/MS

 

SERVICES