CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la 2ème journée de la CAN 2025 au Grand Stade de Tanger. Malgré cet accroc, les Lions de la Teranga conservent la première place du groupe D avec 4 points, à égalité avec les Léopards congolais, avant le dernier match de poule contre le Bénin.



