CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la 2ème journée de la CAN 2025 au Grand Stade de Tanger. Malgré cet accroc, les Lions de la Teranga conservent la première place du groupe D avec 4 points, à égalité avec les Léopards congolais, avant le dernier match de poule contre le Bénin.
Au-delà du résultat sportif, cette rencontre a été marquée par un nouveau jalon historique posé par Sadio Mané dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.
Une performance XXL couronnée par un but historique
Face à la RD Congo ce samedi, Sadio Mané a sans doute été le meilleur élément offensif du Sénégal. Des déplacements intelligents, des combinaisons fluides avec ses coéquipiers, de la justesse dans ses dribbles face à une défense congolaise bien organisée, l'ancien joueur de Liverpool a été omniprésent durant toute la rencontre.
La récompense est venue à la 68ème minute, permettant à son équipe d'égaliser, huit minutes seulement après l'ouverture du score congolaise. Un but libérateur qui a évité aux Lions une défaite qui aurait compliqué leurs ambitions de qualification.
10e but en CAN : Mané rejoint le cercle fermé des légendes
Ce but est loin d'être anodin dans la carrière de Sadio Mané. C'est en effet le 10ème but de l'attaquant sénégalais en Coupe d'Afrique des Nations, un chiffre qui l'installe désormais à la 6ème marche du classement des buteurs historiques de la compétition continentale.
Meilleur buteur sénégalais de tous les temps à la CAN, Sadio Mané continue d'écrire l'histoire et confirme son statut de légende vivante du football africain.
À une longueur de Didier Drogba
L'ancien de Liverpool n'est désormais plus qu'à une longueur d'un certain Didier Drogba, icône ivoirienne qui compte 11 buts en CAN. L'ancien attaquant de Chelsea occupe le 5ème rang de ce classement prestigieux en compagnie de l'Égyptien Hossam Hassan et du Camerounais Patrick Mboma.
Si Sadio Mané parvient à inscrire deux buts supplémentaires dans cette édition 2025, il pourrait rejoindre, voire dépasser cette légende du football africain et s'installer dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN.
Samuel Eto'o intouchable au sommet
Le classement des meilleurs buteurs historiques de la Coupe d'Afrique des Nations est dominé par Samuel Eto'o, autre légende camerounaise, avec 18 réalisations, un record qui semble encore difficilement accessible pour Sadio Mané.
Néanmoins, à 32 ans et au sommet de son art, l'attaquant sénégalais dispose encore de plusieurs éditions de la CAN devant lui pour continuer à grimper dans ce classement et s'approcher des sommets.
Un statut de leader confirmé
Au-delà des statistiques, Sadio Mané confirme match après match son statut de leader technique et moral des Lions de la Teranga. Homme du match face à la RDC, il a une nouvelle fois démontré sa capacité à hausser son niveau de jeu dans les moments importants et à porter son équipe sur ses épaules.
Avec ce 10e but en CAN, Mané écrit une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais et africain, tout en gardant les yeux rivés sur l'objectif principal : permettre au Sénégal de défendre avec succès son titre de champion d'Afrique conquis en 2022.
Classement des meilleurs buteurs historiques de la CAN (Top 6) :
- Samuel Eto'o (Cameroun) - 18 buts
- Laurent Pokou (Côte d'Ivoire) - 14 buts
- Rashidi Yekini (Nigeria) - 13 buts
- André Ayew (Ghana) - 12 buts
- Didier Drogba (Côte d'Ivoire) - 11 buts
- Hossam Hassan (Égypte) - 11 buts
- Patrick Mboma (Cameroun) - 11 buts
- Sadio Mané (Sénégal) - 10 buts
Le prochain objectif pour Sadio Mané : dépasser la barre des 11 buts et rejoindre le trio Drogba-Hassan-Mboma au 5ème rang historique.
MS/NDARINFO