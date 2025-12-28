Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

Dimanche 28 Décembre 2025

Amadou Moustapha Niang, vice-coordonnateur de Pastef Saint-Louis, a organisé samedi un meeting de "Sargal Ousmane Sonko" (remerciement à Ousmane Sonko) marquant sa mobilisation dans la perspective de la conquête de la mairie. Au-delà des hommages au Premier ministre, le responsable politique a placé la fermeture de la brèche et la situation des pêcheurs en Mauritanie au cœur de son plaidoyer pour Saint-Louis.


Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

 

La brèche, "le mal le plus tenace" de Saint-Louis

 

"L'économie de Saint-Louis repose sur la pêche, les maux sont nombreux et le plus tenace est la brèche de Saint-Louis. C'est le gouvernement de Wade qui l'avait ouverte et depuis il y a eu 700 morts et les gens continuent d'y mourir", a dénoncé Amadou Moustapha Niang devant les militants et sympathisants rassemblés.
 

Le vice-coordonnateur de Pastef a exprimé sa déception quant à l'absence de priorité accordée à Saint-Louis dans la politique portuaire.

"Je pensais que les premiers ports seront construits à Saint-Louis. J'appelle le président Ousmane Sonko à faire de la brèche une affaire personnelle, à trouver les financements adéquats et que les partenaires [s'impliquent]", a-t-il lancé.
 

Le drame des pêcheurs saint-louisiens en Mauritanie
 

Évoquant une problématique peu médiatisée, Amadou Moustapha Niang a attiré l'attention sur la situation difficile des pêcheurs saint-louisiens contraints de migrer en Mauritanie. "C'est pour fuir la brèche que les enfants de Saint-Louis s'en vont en Mauritanie et là-bas ils sont percutés, ils sont réveillés tard dans la nuit pour être amenés à la police. Cela leur amène beaucoup de difficultés, ils ne dorment plus et leurs parents à Saint-Louis ne dorment plus tranquillement", a-t-il témoigné.
 

"Certes, nous voulons un quai mais les principales doléances sont la résolution de la brèche et les fils de Ndar qui souffrent en Mauritanie", a-t-il insisté, hiérarchisant ainsi les priorités pour la ville.
 

Hommage à Ousmane Sonko et ambition municipale

 

Le meeting a également été l'occasion de rendre hommage au Premier ministre Ousmane Sonko. "Sonko mérite respect et reconnaissance, c'est un grand homme avec de la vision et le sens du refus, il n'a jamais reculé et s'est battu pour la liberté en faisant fin de son confort personnel. C'est lui qui a éveillé les esprits et qui a ravivé l'espoir chez les jeunes et les femmes", a déclaré Amadou Moustapha Niang.
 

"Son combat ne sera jamais vain et sa vision est notre lampe torche et son courage sera notre moteur et c'est pour cela que nous réclamons la mairie de Saint-Louis pour le soutenir", a-t-il ajouté, annonçant clairement son ambition de conquérir la mairie lors des prochaines élections locales.
 

Un engagement de transformation structurelle

 

"Nous prenons l'engagement solennel avec Pastef et Ousmane Sonko pour transformer structurellement la ville de Saint-Louis et améliorer la vie des populations. Nous avons un programme de développement économique et social qui met les Saint-Louisiens au cœur. Nous allons [mettre en place] une gestion participative qui prend en compte les aspirations des populations", a promis le vice-coordonnateur.
 

Répondant à l'appel du Premier ministre pour une remobilisation et une redynamisation du parti, Amadou Moustapha Niang a assuré : "Cet appel est venu à son heure puisque nous n'avons jamais abandonné le terrain ! Nous l'avons occupé depuis le lendemain des élections législatives parce que nous voulons être le prochain maire de la ville de Saint-Louis !"
 

Une stratégie de proximité annoncée

 

"Chers Saint-Louisiens, attendez-nous ! Nous viendrons vers vous ! Nous viendrons dans vos quartiers ! Nous viendrons dans vos maisons ! Nous viendrons exposer avec vous notre projet ! Et surtout nous vous écouterons pour savoir quelle est votre ambition pour Saint-Louis, quelles sont vos difficultés. Et ensemble, nous essayerons de trouver des solutions pour améliorer la vie quotidienne des Saint-Louisiens", a conclu le vice-coordonnateur de Pastef, annonçant une stratégie de proximité pour conquérir les électeurs saint-louisiens.
 

Ce meeting marque ainsi le lancement de la mobilisation d'Amadou Moustapha Niang pour la conquête de la mairie de Saint-Louis, avec la brèche et la situation des pêcheurs comme chevaux de bataille principaux.

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC
Auteur d'un match solide et de l'égalisation face à la RDC (1-1), Sadio Mané a été désigné homme du...

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC
Sadio Mané a une nouvelle fois assumé son statut de leader ce samedi lors du match nul (1-1) entre...

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens
Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens...

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger
La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du...

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"

CAN 2025 : Sébastien Desabre prévient, "nous allons regarder le Sénégal droit dans les yeux"
À la veille du match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal,...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Scandale Softcare : Le directeur de l'Inspection pharmaceutique dénonce des tentatives de corruption à l'ARP

22/12/2025

Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

22/12/2025
SERVICES