Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle





La brèche, "le mal le plus tenace" de Saint-Louis

"L'économie de Saint-Louis repose sur la pêche, les maux sont nombreux et le plus tenace est la brèche de Saint-Louis. C'est le gouvernement de Wade qui l'avait ouverte et depuis il y a eu 700 morts et les gens continuent d'y mourir", a dénoncé Amadou Moustapha Niang devant les militants et sympathisants rassemblés.





Le vice-coordonnateur de Pastef a exprimé sa déception quant à l'absence de priorité accordée à Saint-Louis dans la politique portuaire.



"Je pensais que les premiers ports seront construits à Saint-Louis. J'appelle le président Ousmane Sonko à faire de la brèche une affaire personnelle, à trouver les financements adéquats et que les partenaires [s'impliquent]", a-t-il lancé.





Le drame des pêcheurs saint-louisiens en Mauritanie



Évoquant une problématique peu médiatisée, Amadou Moustapha Niang a attiré l'attention sur la situation difficile des pêcheurs saint-louisiens contraints de migrer en Mauritanie. "C'est pour fuir la brèche que les enfants de Saint-Louis s'en vont en Mauritanie et là-bas ils sont percutés, ils sont réveillés tard dans la nuit pour être amenés à la police. Cela leur amène beaucoup de difficultés, ils ne dorment plus et leurs parents à Saint-Louis ne dorment plus tranquillement", a-t-il témoigné.





"Certes, nous voulons un quai mais les principales doléances sont la résolution de la brèche et les fils de Ndar qui souffrent en Mauritanie", a-t-il insisté, hiérarchisant ainsi les priorités pour la ville.





Hommage à Ousmane Sonko et ambition municipale

Le meeting a également été l'occasion de rendre hommage au Premier ministre Ousmane Sonko. "Sonko mérite respect et reconnaissance, c'est un grand homme avec de la vision et le sens du refus, il n'a jamais reculé et s'est battu pour la liberté en faisant fin de son confort personnel. C'est lui qui a éveillé les esprits et qui a ravivé l'espoir chez les jeunes et les femmes", a déclaré Amadou Moustapha Niang.





"Son combat ne sera jamais vain et sa vision est notre lampe torche et son courage sera notre moteur et c'est pour cela que nous réclamons la mairie de Saint-Louis pour le soutenir", a-t-il ajouté, annonçant clairement son ambition de conquérir la mairie lors des prochaines élections locales.





Un engagement de transformation structurelle

"Nous prenons l'engagement solennel avec Pastef et Ousmane Sonko pour transformer structurellement la ville de Saint-Louis et améliorer la vie des populations. Nous avons un programme de développement économique et social qui met les Saint-Louisiens au cœur. Nous allons [mettre en place] une gestion participative qui prend en compte les aspirations des populations", a promis le vice-coordonnateur.





Répondant à l'appel du Premier ministre pour une remobilisation et une redynamisation du parti, Amadou Moustapha Niang a assuré : "Cet appel est venu à son heure puisque nous n'avons jamais abandonné le terrain ! Nous l'avons occupé depuis le lendemain des élections législatives parce que nous voulons être le prochain maire de la ville de Saint-Louis !"





Une stratégie de proximité annoncée

"Chers Saint-Louisiens, attendez-nous ! Nous viendrons vers vous ! Nous viendrons dans vos quartiers ! Nous viendrons dans vos maisons ! Nous viendrons exposer avec vous notre projet ! Et surtout nous vous écouterons pour savoir quelle est votre ambition pour Saint-Louis, quelles sont vos difficultés. Et ensemble, nous essayerons de trouver des solutions pour améliorer la vie quotidienne des Saint-Louisiens", a conclu le vice-coordonnateur de Pastef, annonçant une stratégie de proximité pour conquérir les électeurs saint-louisiens.





Ce meeting marque ainsi le lancement de la mobilisation d'Amadou Moustapha Niang pour la conquête de la mairie de Saint-Louis, avec la brèche et la situation des pêcheurs comme chevaux de bataille principaux.





