CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

Mardi 30 Décembre 2025

Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de sécuriser la première place de son groupe de la CAN 2025 en affrontant le Bénin, ce mardi à Tanger (19h00 GMT). Voici cinq choses essentielles à savoir avant ce match décisif.


LES LIONS SONT DÉJÀ QUALIFIÉS MAIS...


Après un début de Coupe d'Afrique des Nations assez poussif, l'Équipe Nationale du Sénégal est assurée, depuis lundi, de finir au pire parmi les meilleurs troisièmes. Les Lions, qui ont battu le Botswana (3-0) et partagé les points avec la RD Congo (1-1), sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de cette 35e édition.
 
Toutefois, il reste un objectif très précis dans cette poule D aux hommes de Pape Bouna Thiaw : ils doivent encore valider la première place. Car cela leur éviterait certainement de tomber sur un gros morceau dès les huitièmes de finale, comme l'Algérie, qui affrontera le deuxième du groupe du Sénégal.
 

UN ARBITRE RWANDAIS QUI DIRIGERA LE SÉNÉGAL POUR LA PREMIÈRE FOIS

  Face aux partenaires de Steve Mounie, les Lions seront arbitrés par Samuel Uwikunda. Le Rwandais de 38 ans a été nommé par la CAF pour diriger ce match décisif. Ce sera la première fois de sa carrière que celui-ci arbitre le Sénégal.
 
Présent en tant qu'arbitre principal dans la compétition pour la première fois en 2024, où il a arbitré deux rencontres – Guinée équatoriale-Guinée-Bissau et Namibie-Mali -, Uwikunda a dirigé Côte d'Ivoire-Mozambique il y a quelques jours lors de cette CAN 2025.
 

UWIKUNDA A DÉJÀ ARBITRÉ LE JARAAF (DEUX FOIS, DEUX NULS 0-0)

  Uwikunda a aussi arbitré un club sénégalais en Coupe CAF. Il s'agit du Jaraaf, à deux reprises, face au CS Sfaxien et à l'USM Alger. Les Lions vont devoir faire mieux que les Jaraafmen puisque ces deux rencontres ont été soldées par un nul vierge (0-0).
 
Pour Bénin-Sénégal, le Rwandais sera assisté par ses voisins kenyans Gilbert Kipkoech Cheruiyot et Stephen Onyango Yiembe. Beaucoup plus populaire, le Sud-Africain Abongile Tom, de son côté, s'occupera de la vidéo (VAR).
 

IBRAHIM MBAYE, LE "JOYAU", POURRAIT BRILLER

  Il faudra briller face aux Béninois, certainement avec le "joyau" Ibrahim Mbaye. Le jeune prodige du PSG, âgé de 17 ans, qui a été décisif lors du match nul contre la RD Congo en étant à l'origine de l'égalisation de Sadio Mané, pourrait de nouveau être aligné par Pape Thiaw.
 
Sa fraîcheur et son talent précoce pourraient faire la différence dans ce match décisif pour la première place du groupe.
 

SURVEILLER LE MATCH BOTSWANA-RDC EN SIMULTANÉ


Le match Sénégal-Bénin se jouera en même temps que la rencontre entre le Botswana et la RD Congo. Les Lions devront donc avoir un œil sur ce qui se passe dans l'autre match, car les résultats combinés détermineront le classement final du groupe D.
 
La rencontre aura lieu au Grand Stade de Tanger – Ibn-Batouta, à 19h00 GMT. Un rendez-vous crucial pour les champions d'Afrique en titre qui veulent éviter un piège dès les huitièmes de finale.


NDARINFO

 

CAN 2025

Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

SERVICES