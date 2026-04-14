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Saint-Louis : L'ADEPME déploie un point focal pour booster l'économie locale

Mardi 14 Avril 2026 - 20:14

Saint-Louis : L'ADEPME déploie un point focal pour booster l'économie locale

L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a franchi une étape stratégique dans le cadre de la vision « Saint-Louis 2050 ». Un point focal a été officiellement installé dans la capitale du Nord pour porter l'ambition d'une souveraineté économique ancrée dans les territoires.
 

Cette initiative vise à rapprocher les outils de financement et d'encadrement technique des entrepreneurs locaux. En installant cette antenne dédiée, l'ADEPME souhaite dynamiser le tissu industriel et artisanal de la région de Saint-Louis, tout en favorisant la création de richesses locales.

Pour les responsables de l'agence, l'objectif est clair : transformer les potentialités territoriales en leviers de croissance durable, afin de répondre aux défis économiques des prochaines décennies. Ce dispositif s'inscrit dans une politique de décentralisation économique visant à donner aux acteurs de Saint-Louis les moyens de leur propre développement.

 



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