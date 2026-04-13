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Sénégal : Les prix à la consommation progressent de 1,4% en un an (ANSD)

Lundi 13 Avril 2026 - 12:21

Sénégal : Les prix à la consommation progressent de 1,4% en un an (ANSD)

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié les chiffres de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) pour le mois de mars 2026. Le rapport indique une hausse modérée du niveau global des prix, avec une progression mensuelle de 0,2% par rapport à février 2026. En glissement annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4%.
 

Cette dynamique est principalement portée par le secteur des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, qui enregistre la plus forte hausse sectorielle annuelle avec +10,7%. Les services de restauration et d'hébergement (+2,7%) ainsi que les produits alimentaires (+1,7%) contribuent également à cette tendance haussière.

À l'inverse, une baisse notable a été enregistrée dans le secteur du logement et de l'énergie (-0,8% sur un mois), principalement grâce au repli de 3,4% des prix de l'électricité. Sur le marché des produits frais, la chute spectaculaire du prix de l'oignon local (-20,2%) offre un répit aux ménages, contrastant avec la forte hausse des agrumes et des œufs.
 

MS/NDARINFO
 


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