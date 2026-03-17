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Scandale CAN 2025 : La CAF retire le titre au Sénégal et le donne au Maroc

Mardi 17 Mars 2026 - 22:13

Scandale CAN 2025 : La CAF retire le titre au Sénégal et le donne au Maroc

Deux mois jour pour jour après le sacre des Lions de la Teranga, la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu une décision sans précédent ce mardi 17 mars 2026 : le Sénégal se voit retirer son titre de champion d'Afrique 2025 sur tapis vert.
 

Dans un communiqué officiel publié ce soir, le Jury d’Appel de la CAF annonce avoir accepté le recours introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) suite à la finale disputée le 18 janvier dernier.

En application de l’article 84 du règlement de la CAN, le Sénégal est déclaré forfait, et le résultat du match est désormais homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Ce coup de tonnerre administratif prive le Sénégal de son trophée acquis sur le terrain et couronne le Maroc dans des circonstances jamais vues dans l'histoire de la compétition.
 

MS/NDARINFO
 


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