Saint-Louis : surabondance d’oignons et de pommes de terre pour la Tabaski

Le Directeur régional du commerce, Ousmane Diallo, a annoncé que le marché de l’oignon et de la pomme de terre est largement approvisionné à Saint-Louis, avec une offre supérieure à la demande locale. En perspective de la fête de la Tabaski, célébrée les 27 et 28 mai, les grossistes de la région détiennent actuellement un stock de sécurité de 16 tonnes d'oignons et de 17 tonnes de pommes de terre, des volumes qui n'incluent pas les réserves des détaillants.





Chute du prix du sac de 25 kg et stabilité des autres denrées

Selon le Commissaire aux enquêtes économiques joint par nos confrères de l'APS, cette forte disponibilité engendre une situation particulièrement favorable au pouvoir d'achat des consommateurs. Le sac de 25 kilos, qui s'échangeait entre 7 000 et 7 500 francs CFA lors de la Korité, a subi une baisse significative pour s'établir aujourd'hui entre 5 000 et 6 000 francs CFA.



Ousmane Diallo rassure également les ménages quant à l'approvisionnement des autres produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile de cuisine, dont les circuits de distribution restent entièrement garantis sous un régime de prix stables sur l'ensemble des marchés du Nord.





MS/NDARINFO



