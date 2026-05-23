NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
  

Saint-Louis : Décès de Ibrahima Yves Diop, fondateur du groupe scolaire Alioune Badara Diagne Golbert

Samedi 23 Mai 2026

Saint-Louis : Décès de Ibrahima Yves Diop, fondateur du groupe scolaire Alioune Badara Diagne Golbert

C'est avec tristesse que nos apprenons la disparition du fondateur du groupe scolaire privé Alioune Badara Diagne Golbert, Ibrahima Yves Diop, survenue à la suite d'un accident de la circulation sur la route de Kébémer. Saint-Louis perd un fils serviable, visionnaire et d'une simplicité légendaire. À travers la création de cet établissement d'enseignement, Ibrahima Yves Diop a contribué au développement et à l'excellence du secteur éducatif de sa ville. Le choix du nom de l'établissement donné à une figure emblématique de la ville matérialise à souhait son attachement à la ville. 

La levée du corps est prévue ce samedi 23 mai 2026 à 11 heures à la mosquée Amadou Thiam Madiara, située en face des HLM 2, et sera suivie de l'inhumation
 

Ndarinfo.com exprime sa compassion à la famille du défunt, au proviseur le professeur Oumar Sarr, ainsi qu'à l'équipe pédagogique et aux personnels administratifs du groupe scolaire. Qu'Allah l'accueille au paradis.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
À LIRE AUSSI

Saint-Louis : Décès de Ibrahima Yves Diop, fondateur du groupe scolaire Alioune Badara Diagne Golbert

23/05/2026

Tabaski 2026 : le gouverneur Al Hassane Sall inspecte les points de vente.

21/05/2026

Saint-Louis : une collecte de sang citoyenne organisée au sein du Palais de justice

21/05/2026

Foirails de Saint-Louis : Forte activité de marchandage et lenteur des ventes

20/05/2026

Tournée territoriale : les détails de la rencontre entre le patron des Douanes et le Gouverneur Al Hassan Sall.

19/05/2026

Tabaski 2026 : forte disponibilité de bétail au foirail de Rao malgré des prix élevés.

18/05/2026

Multiplication des foires à Saint-Louis : les commerçants locaux crient au scandale

18/05/2026
Recherche
Recherche avancée
NDARINFO +
LES PLUS LUS

Fonction publique : un accès à l'achat en plusieurs fois pour près de 190 000 agents de l'État

19/05/2026

TAKKUSAANU NDAR : la magie des Signares illumine la vieille ville, le Sabar séduit et s'exporte à l'international.

17/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Manœuvres stratégiques : la Russie lance trois jours d'exercices militaires nucléaires

19/05/2026

MONDIAL 2026 : le choc France-Sénégal classé à « haut risque » par des scientifiques !

16/05/2026