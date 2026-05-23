Saint-Louis : Décès de Ibrahima Yves Diop, fondateur du groupe scolaire Alioune Badara Diagne Golbert

C'est avec tristesse que nos apprenons la disparition du fondateur du groupe scolaire privé Alioune Badara Diagne Golbert, Ibrahima Yves Diop, survenue à la suite d'un accident de la circulation sur la route de Kébémer. Saint-Louis perd un fils serviable, visionnaire et d'une simplicité légendaire. À travers la création de cet établissement d'enseignement, Ibrahima Yves Diop a contribué au développement et à l'excellence du secteur éducatif de sa ville. Le choix du nom de l'établissement donné à une figure emblématique de la ville matérialise à souhait son attachement à la ville.



La levée du corps est prévue ce samedi 23 mai 2026 à 11 heures à la mosquée Amadou Thiam Madiara, située en face des HLM 2, et sera suivie de l'inhumation





Ndarinfo.com exprime sa compassion à la famille du défunt, au proviseur le professeur Oumar Sarr, ainsi qu'à l'équipe pédagogique et aux personnels administratifs du groupe scolaire. Qu'Allah l'accueille au paradis.





MS/NDARINFO



