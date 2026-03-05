Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Riz local : Le gouvernement accorde une subvention de 50 FCFA par kilo aux acheteurs

Jeudi 5 Mars 2026

Riz local : Le gouvernement accorde une subvention de 50 FCFA par kilo aux acheteurs

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Dr Sérigne Guèye Diop, a annoncé ce jeudi 5 mars 2026 l'octroi d'une subvention de 50 FCFA par kilogramme pour l’achat de riz produit localement. Cette mesure, destinée aux importateurs, vise à faciliter l’intégration du riz sénégalais dans les circuits de distribution nationaux.

Elle s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à soutenir les producteurs locaux, qui font face à d'importantes difficultés d'écoulement malgré une récolte record cette année.
 

Cette initiative concrétise les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko qui, dans une circulaire datée du 27 février, exhortait les structures publiques à privilégier l’approvisionnement en riz local. En incitant financièrement les acteurs privés à se tourner vers la production nationale, l’État espère désengorger les stocks des producteurs et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

De Saint-Louis à Saly : Le cambrioleur se perd dans la résidence après son forfait

28/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Riz local : Le gouvernement accorde une subvention de 50 FCFA par kilo aux acheteurs

05/03/2026

Lutte contre la pêche illicite : Une victoire diplomatique pour le Sénégal à Séville

05/03/2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

05/03/2026

Parcelles Assainies : Un beau-père arrêté pour avoir violé et engrossé sa belle-fille

05/03/2026

Rufisque : Un boucher arrêté pour avoir vendu de la viande de mouton mort

05/03/2026

Succession de Khamenei : Le fils du Guide assassiné au centre des tensions à Téhéran

05/03/2026