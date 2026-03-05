Riz local : Le gouvernement accorde une subvention de 50 FCFA par kilo aux acheteurs

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Dr Sérigne Guèye Diop, a annoncé ce jeudi 5 mars 2026 l'octroi d'une subvention de 50 FCFA par kilogramme pour l’achat de riz produit localement. Cette mesure, destinée aux importateurs, vise à faciliter l’intégration du riz sénégalais dans les circuits de distribution nationaux.



Elle s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à soutenir les producteurs locaux, qui font face à d'importantes difficultés d'écoulement malgré une récolte record cette année.





Cette initiative concrétise les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko qui, dans une circulaire datée du 27 février, exhortait les structures publiques à privilégier l’approvisionnement en riz local. En incitant financièrement les acteurs privés à se tourner vers la production nationale, l’État espère désengorger les stocks des producteurs et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.





MS/NDARINFO



