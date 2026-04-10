Sénégal : 1 510 cas de viols et pédophilie recensés entre 2020 et 2024

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a dressé un bilan sombre de la violence sexuelle au Sénégal lors d'un atelier organisé par l’Association des femmes magistrates du Sénégal (AFMS). Selon les données officielles communiquées ce vendredi, 1 510 victimes de viol et de pédophilie ont été recensées entre 2020 et 2024.





Le rapport met en exergue une vulnérabilité extrême des mineurs, qui représentent 957 des cas signalés. Plus inquiétant encore, 342 victimes sont âgées de moins de 13 ans, soit plus du tiers des mineurs touchés. La ministre a également levé le voile sur des cas d'inceste, précisant que 104 femmes ont été victimes de leurs ascendants.





Face à ces réalités décrites comme une « obligation » de réponse pour le gouvernement, Yassine Fall prône une célérité accrue dans le traitement judiciaire et un renforcement de l’accompagnement institutionnel. Elle a rappelé que la protection de la personne humaine demeure une priorité non négociable de l'action publique.





MS/NDARINFO



