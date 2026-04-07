Sénégal : Le chômage élargi bondit à 23,3 % selon l'ANSD

La situation sur le marché du travail sénégalais se dégrade de manière préoccupante. Selon les dernières données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) relayées par Le Témoin, le taux de chômage élargi a bondi à 23,3 % au quatrième trimestre 2025, contre 20 % à la même période l'année précédente.





Ce ralentissement s'accompagne d'un recul du taux d'activité, qui s'établit désormais à 55,5 %. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans paient le tribut le plus lourd avec un taux de chômage de 27,4 %. L'étude souligne également que les femmes demeurent la catégorie la plus vulnérable, indépendamment de leur zone de résidence.





Les disparités géographiques s'accentuent : le milieu rural affiche un taux de chômage de 29,2 %, loin devant les zones urbaines (19,6 %). Paradoxalement, le taux de chômage au sens strict du Bureau international du travail (BIT) est estimé à seulement 5,4 %, révélant un écart structurel majeur entre les méthodes de calcul et la réalité vécue par les chercheurs d'emploi.





MS/NDARINFO



