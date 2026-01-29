Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

Jeudi 29 Janvier 2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain
Le Sénégal s’apprête à tourner la page de l’exportation brute de ses ressources minières. En visite à Rabat, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi la création prochaine d’une structure nationale dédiée à la transformation locale du phosphate, s’inspirant ouvertement de la réussite du géant marocain OCP.
 
« Le Sénégal dispose d’énormes réserves, notamment à Matam, mais nous sommes restés figés dans un schéma d'exportation de matière brute depuis 1977 avec les ICS », a déploré le chef du gouvernement sénégalais.

Lors d’une visite stratégique du complexe industriel de Jorf Lasfar (Groupe OCP), M. Sonko a affirmé sa volonté de mettre un terme « définitivement » à ce modèle qui pénalise l'agriculture nationale, souvent confrontée à des pénuries d'engrais.
 
Accompagné d'une importante délégation ministérielle (Industrie, Agriculture, Économie, Enseignement supérieur), le Premier ministre a salué la vision marocaine qui a su bâtir une chaîne de valeur complète. « Il y a de bonnes perspectives pour bâtir une collaboration étroite entre le Groupe OCP et notre future structure de valorisation », a-t-il assuré, misant sur un transfert d'expertise pour booster la souveraineté alimentaire du Sénégal.
 
La journée s’est conclue par une visite de l'Université polytechnique Mohammed VI à Salé, où Ousmane Sonko a encouragé les étudiants sénégalais en filières scientifiques à se préparer pour le futur pôle de recherche-développement que Dakar ambitionne de créer.
M
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.