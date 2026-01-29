Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

Le Sénégal s’apprête à tourner la page de l’exportation brute de ses ressources minières. En visite à Rabat, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi la création prochaine d’une structure nationale dédiée à la transformation locale du phosphate, s’inspirant ouvertement de la réussite du géant marocain OCP.« Le Sénégal dispose d’énormes réserves, notamment à Matam, mais nous sommes restés figés dans un schéma d'exportation de matière brute depuis 1977 avec les ICS », a déploré le chef du gouvernement sénégalais.Lors d’une visite stratégique du complexe industriel de Jorf Lasfar (Groupe OCP), M. Sonko a affirmé sa volonté de mettre un terme « définitivement » à ce modèle qui pénalise l'agriculture nationale, souvent confrontée à des pénuries d'engrais.Accompagné d'une importante délégation ministérielle (Industrie, Agriculture, Économie, Enseignement supérieur), le Premier ministre a salué la vision marocaine qui a su bâtir une chaîne de valeur complète. « Il y a de bonnes perspectives pour bâtir une collaboration étroite entre le Groupe OCP et notre future structure de valorisation », a-t-il assuré, misant sur un transfert d'expertise pour booster la souveraineté alimentaire du Sénégal.La journée s’est conclue par une visite de l'Université polytechnique Mohammed VI à Salé, où Ousmane Sonko a encouragé les étudiants sénégalais en filières scientifiques à se préparer pour le futur pôle de recherche-développement que Dakar ambitionne de créer.