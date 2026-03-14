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Social : Moundaour Niane alias Boy Guet-Ndar au chevet des détenus de la MAC de Saint-Louis

Samedi 14 Mars 2026 - 00:22

Social : Moundaour Niane alias Boy Guet-Ndar au chevet des détenus de la MAC de Saint-Louis

Le Mouvement And Taxawu Langue de Barbarie a remis  vendredi des denrées alimentaires aux détenus de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Saint-Louis, dans le cadre du mois de Ramadan, une action menée pour la deuxième année consécutive.
 

"Nous avions fait ce geste l'année dernière. Nous voulions surseoir cette année mais un bienfait doit être répété", a déclaré Moundaour Niane, alias Boy Guet-Ndar, coordonnateur du mouvement. Il a souligné que "le mois de Ramadan est un mois de solidarité, d'entraide et de partage".
 

Les dons comprenaient des paquets de dattes, de l'eau, du riz, des boissons, du sucre, du pain et du chocolat. Selon le coordonnateur, "il y a beaucoup d'amélioration dans le don que nous avons remis cette année et nous en remercions le Seigneur".
 

Moundaour Niane a tenu à rappeler la philosophie derrière ce geste. "Ceux qui sont détenus ici ne le sont pas de leur propre gré. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est juste que c'est une épreuve", a-t-il affirmé.
 

Le coordonnateur a précisé que l'action était menée "pour la face de Dieu", ajoutant que "la rétribution de Dieu est meilleure que celle des hommes". Il a formulé des prières pour les détenus : "Nous prions pour que nos frères et sœurs qui sont dans cette prison sortent et rejoignent leur famille".`
 

Moundaour Niane a remercié "les membres du mouvement pour leur mobilisation et les bonnes volontés qui ont appuyé l'initiative", soulignant la dimension collective de cette action de solidarité.
 

Cette remise de denrées s'inscrit dans une tradition de solidarité pendant le mois de Ramadan, où de nombreuses organisations et individus multiplient les actions en faveur des personnes vulnérables et des détenus.
 

Le Mouvement And Taxawu Langue de Barbarie avait déjà effectué une action similaire l'année dernière, démontrant un engagement continu auprès de la population carcérale de Saint-Louis.
 



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