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Bourses de sécurité familiale 2026 : Le paiement du 1er trimestre débute ce jeudi

Mercredi 18 Mars 2026 - 20:14

Bourses de sécurité familiale 2026 : Le paiement du 1er trimestre débute ce jeudi

Une bouffée d'oxygène pour les ménages les plus vulnérables du Sénégal à l'approche de la fête de la Korité. La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 le démarrage des paiements des bourses de sécurité familiale pour le premier trimestre de l'année.
 

Dès ce jeudi 19 mars 2026, pas moins de 355 013 ayants droit percevront chacun la somme de 35 000 francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Ces allocations, qui s'inscrivent dans la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), concernent les ménages répertoriés dans le Registre national unique (RNU) ainsi que les détenteurs de la Carte d’égalité des chances (CEC).

Les bénéficiaires sont invités à se rapprocher des agences de La Poste munis de leur carte d'identité et de leur attestation d'allocataire.
 

MS/NDARINFO
 

 


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