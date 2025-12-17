Succession présidentielle : Diomaye Faye mentionne Sonko devant des enfants

Le Palais a accueilli hier les pupilles de la Nation, enfants de militaires tombés en mission et de victimes de catastrophes. Un moment solennel, empreint d’émotionnels, en présence du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko.



Selon un communiqué de la présidence, cette rencontre fut « inoubliable, faite d’écoute, de sourires et d’encouragements ».



Devant les enfants réunis, le chef de l’État a partagé un aperçu de l’histoire du Palais, rappelant la succession des présidents.



« Ce palais est à nous tous. Le président n’y est que pour une période. Il y a eu Senghor, Diouf, Wade, Macky Sall, aujourd’hui moi, demain ce sera peut-être le Premier ministre. Je prie pour », a-t-il confié.



Il leur a également expliqué que plusieurs résidences présidentielles existent à travers le pays, mentionnant notamment celles de Popenguine et de Gorée. Il a précisé que le palais principal, construit en 1907, s’apprête à célébrer ses 120 ans en 2027.



Mais au-delà de la symbolique des lieux, c’est un véritable message d’espoir et d’effort que le Président a voulu transmettre. Citant l’ancien Président Abdoulaye Wade, il a insisté sur l’importance du travail :

« Pour réussir, il n’y a pas de secret : il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. »





Avant de prendre congé, les deux chefs de l’exécutif ont exhorté les enfants à viser l’excellence, à l’école comme dans la vie : « Soyez parmi les meilleurs, au Sénégal comme ailleurs dans le monde. »



