UGB : La CESL dénonce une "indifférence inouïe" et annonce une possible escalade

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a confirmé, ce samedi 21 mars 2026, la poursuite de son mouvement de grève au sein de l’Université Gaston Berger (UGB). Dans un communiqué, les représentants des étudiants dénoncent l'absence de réponse des autorités face aux revendications déposées, qualifiant ce silence d’« indifférence inouïe ».





L’ultimatum précédemment adressé au rectorat et aux autorités compétentes étant arrivé à échéance sans avancée notable, la CESL appelle l'ensemble de la communauté estudiantine à rester mobilisée en dehors du campus jusqu’à nouvel ordre.



L'instance estudiantine prévient que si le dialogue demeure rompu, il n'hésitera pas à activer « tout son arsenal de lutte syndicale », laissant planer le spectre d'une escalade dans les jours à venir.





MS/NDARINFO



