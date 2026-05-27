Tabaski à Saint-Louis : l'Imam Ousmane Dieng prône le pardon et recadre la classe politique

L’Imam Ousmane Dieng a dirigé la grande prière de la Tabaski ce mercredi 27 mai 2026 au sein de la Mosquée Tawhid du quartier de Darou. Le religieux a centré son sermon sur les fondements éthiques de la commémoration d'Aïd el-Kebir. L'Imam Dieng a rappelé l'importance cruciale de la crainte divine, " essence de cette célébration, calquée sur le modèle historique de soumission absolue du prophète Ibrahim et de sa sainte famille face aux ordonnances du Créateur".





Le religieux a articulé son message autour des vertus cardinales de la patience, de la réconciliation et du pardon réciproque au sein de la société. Selon l'Imam Ousmane Dieng, " la patience constitue le socle inébranlable de tout bon comportement en islam, car elle seule confère au croyant l'aptitude spirituelle nécessaire pour pardonner les fautes de ses semblables et honorer ses engagements au-dessus des privilèges éphémères du monde matériel".



Face à l'effritement des mœurs, il a exhorté la communauté " à opérer un retour vers les valeurs d'antan et à s'éloigner des attitudes blâmables que même les civilisations de l'ère pré-islamique (Jahiliyya) rejetaient en leur temps".





Il s'est par ailleurs insurgé contre le reniement de la parole donnée, déplorant que "le non-respect des engagements devenu une pratique courante et banalisée dans la société".



L'Imam de Darou a souligné que " cette crise des valeurs est encore plus tenace et visible au sein de la classe politique sénégalaise".

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MS/NDARINFO





