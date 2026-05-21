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Tabaski 2026 : le gouverneur Al Hassane Sall inspecte les points de vente.

Jeudi 21 Mai 2026

Tabaski 2026 : le gouverneur Al Hassane Sall inspecte les points de vente.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a effectué une importante tournée de terrain dans les principaux foirails de la zone, notamment le grand site de la commune de Rao, à une semaine de la célébration de la fête religieuse. Accompagné du préfet du département et du chef du service de l’élevage, le chef de l’exécutif régional s'est assuré des conditions d'accueil des opérateurs locaux et des éleveurs venus de Mauritanie. L'objectif phare de cette mobilisation administrative est de fluidifier l'entrée des camions et de stabiliser le marché pour garantir aux ménages un accès serein au cheptel.
 

Sécurisation des frontières, eau, électricité et aliments subventionnés

 

Sur le plan de la logistique et de l'encadrement, les autorités ont pris des mesures d'envergure pour viabiliser les espaces de vente. Le foirail de Rao et les autres points stratégiques ont été dotés d'un éclairage public renforcé, d'un accès continu à l'eau courante pour l'abreuvement du bétail et d'aliments de bétail commercialisés à prix subventionnés. Côté sécurité, un dispositif d'interconnexion a été déployé : la gendarmerie nationale escorte les convois de bétail depuis les postes frontaliers de Rosso, Diama et Médina Ndiadjbé, tandis que la police assure la tranquillité publique dans les centres urbains.
 

Une baisse relative des flux mauritaniens sans risque de pénurie

 

Les statistiques enregistrées à sept jours de la fête font état d'une baisse conjoncturelle des arrivages. Environ 12 000 moutons ont été officiellement recensés dans la région de Saint-Louis, contre un peu plus de 14 000 têtes à la même période lors de la campagne de 2025. Le gouverneur Al Hassane Sall a toutefois tenu à dissiper toute inquiétude, attribuant ce ralentissement passager à des ajustements logistiques et commerciaux du côté mauritanien. Les autorités estiment que la montée en puissance des éleveurs locaux et la régularité des flux en provenance du Sahel permettront de combler la demande régionale et d'approvisionner les autres grands axes de consommation comme Louga, Thiès et Dakar.
 

MS/NDARINFO
 



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