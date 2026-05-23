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Émigration irrégulière : La Marine nationale secourt 429 personnes au large de Saint-Louis

Samedi 23 Mai 2026

Émigration irrégulière : La Marine nationale secourt 429 personnes au large de Saint-Louis

La Marine nationale sénégalaise a porté secours, ce vendredi 22 mai 2026, à deux pirogues transportant un total de 429 candidats à l’émigration irrégulière. L'opération d'interception et d'assistance s'est déroulée au large de Saint-Louis, zone de surveillance de la façade maritime Nord du pays.

Les passagers des deux embarcations ont été sécurisés à bord des navires de patrouille avant d'être acheminés vers la côte. Les migrants ont été par la suite débarqués à la Base navale Amiral Faye de Saint-Louis.
 

Conformément aux protocoles en vigueur pour l'accueil et le suivi des personnes interceptées en mer, l'ensemble des passagers a été mis à la disposition des services étatiques compétents. Ces structures administratives et sanitaires sont chargées de procéder à leur identification, de leur prodiguer les soins nécessaires et d'engager les procédures d'assistance requises.
 

MN/NDARINFO

 



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