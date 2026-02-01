16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

Le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise a salué la mise en œuvre effective du paiement de l'indemnité de logement au profit de 16 000 travailleurs de l'Administration, fonctionnaires et non-fonctionnaires, jusque-là exclus de cet avantage. Cette mesure découle de la signature du décret intervenu en décembre dernier.





Dans un communiqué, le CIAAS a exprimé sa reconnaissance au gouvernement et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cette décision sociale qualifiée de majeure qui répond à une revendication ancienne des agents de l'Administration.





Au-delà du paiement effectif, le collectif se réjouit surtout de la décision présidentielle d'accorder le rappel de l'indemnité de logement à compter de juin 2025, date de son inscription dans la loi de finances rectificative. Une revendication longtemps portée par les syndicats, alors que le ministère de la Fonction publique avait initialement indiqué que le paiement ne prendrait effet qu'à partir de la signature du décret, excluant ainsi un rappel de six mois.





L'annonce du rappel a été faite par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, Elimane Diouf, à l'issue de l'audience que le président de la République lui a accordée le 29 janvier 2026. Une décision accueillie avec une "immense satisfaction" par le CIAAS, qui y voit un signal fort en faveur de la justice sociale et du dialogue avec les partenaires sociaux.





Le collectif a par ailleurs tenu à remercier le secrétaire général de la CSA pour avoir porté cette question au plus haut niveau de l'État, soulignant le rôle déterminant du plaidoyer syndical dans l'aboutissement de ce dossier.





Selon le CIAAS, cette mesure contribuera à apaiser durablement le climat social au sein de l'Administration sénégalaise, considérée comme un pilier essentiel du développement socioéconomique du pays. Le collectif appelle enfin les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre rapide et effective du rappel, afin que les 16 000 agents concernés puissent en bénéficier sans délai.



MS/NDARINFO



