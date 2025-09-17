Abdoulaye Fall réagit aux accusations de corruption et défend sa victoire à la tête de la FSF

Élu à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un contexte de forte contestation, Abdoulaye Fall a pris la parole pour clarifier sa position sur les accusations de corruption qui ont émaillé son élection. Dans un entretien exclusif accordé à Canal+, il a vigoureusement rejeté ces accusations et a expliqué que son succès était dû à son influence sur les ligues régionales.





Longtemps resté silencieux face à la polémique, le président de la FSF a affirmé ne pas comprendre ceux qui véhiculent ces informations, soulignant que cela ne faisait que nuire à l'image du Sénégal. Selon lui, sa victoire s'explique par son ancrage au sein du comité exécutif de la Fédération, ainsi que par ses six années en tant que parrain des ligues régionales. « À Sédhiou, j’ai obtenu 100 % des voix », a-t-il précisé.





Abdoulaye Fall a insisté sur son contrôle des ligues à travers le pays, affirmant sans ambages : « Qu’ils me disent s’il y a une seule ligue qu’ils contrôlent. » Confiant de sa victoire dès le départ, il a ajouté qu'il savait que son soutien était massif au sein des ligues et que seuls trois présidents de ligues ne faisaient pas partie de sa coalition.





Bien que le comité exécutif de la FSF ait validé sa victoire, l'affaire reste ouverte, Madi Touré, l'un de ses principaux adversaires, ayant exprimé son intention de ne pas en rester là.





