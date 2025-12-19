Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
CAN 2025 : "Nos attaquants peuvent faire la différence", assure Lamine Camara

Vendredi 19 Décembre 2025

Interrogé en conférence de presse sur la capacité offensive de l’équipe nationale du Sénégal, Lamine Camara, milieu de terrain des Lions, a réaffirmé sa totale confiance envers les attaquants sélectionnés pour la CAN 2025.
 

Répondant aux critiques ou doutes sur l’efficacité de l’attaque sénégalaise, le joueur a défendu ses coéquipiers, citant Jackson, Habib Diallo, Boulaye Dia et Chérif Ndiaye parmi les éléments capables de faire la différence.


« Je pense que le coach ne les aurait pas convoqués s’il n’avait pas confiance en eux », a déclaré Lamine Camara, rappelant que le Sénégal a inscrit huit buts lors du dernier match contre le Kenya.
 

Le jeune international a insisté sur la cohésion du groupe :

« En tant que milieu de terrain, on a 100 %, je dirais même 500 % confiance en eux. S’ils sont là, c’est pour marquer des buts et nous aider à débloquer les matchs », a-t-il martelé.
 

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, entamera sa CAN 2025 dans les prochains jours, avec une attaque attendue au tournant.

MS
 



