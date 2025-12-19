CAN 2025 : "Nos attaquants peuvent faire la différence", assure Lamine Camara

Interrogé en conférence de presse sur la capacité offensive de l’équipe nationale du Sénégal, Lamine Camara, milieu de terrain des Lions, a réaffirmé sa totale confiance envers les attaquants sélectionnés pour la CAN 2025.





Répondant aux critiques ou doutes sur l’efficacité de l’attaque sénégalaise, le joueur a défendu ses coéquipiers, citant Jackson, Habib Diallo, Boulaye Dia et Chérif Ndiaye parmi les éléments capables de faire la différence.





« Je pense que le coach ne les aurait pas convoqués s’il n’avait pas confiance en eux », a déclaré Lamine Camara, rappelant que le Sénégal a inscrit huit buts lors du dernier match contre le Kenya.





Le jeune international a insisté sur la cohésion du groupe :



« En tant que milieu de terrain, on a 100 %, je dirais même 500 % confiance en eux. S’ils sont là, c’est pour marquer des buts et nous aider à débloquer les matchs », a-t-il martelé.





Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, entamera sa CAN 2025 dans les prochains jours, avec une attaque attendue au tournant.



MS



