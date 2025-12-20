Sénégal : Mamadou Sarr rejoint les Lions à Tanger après une alerte à la cheville

L’international sénégalais Mamadou Sarr a rejoint ses coéquipiers de l'équipe nationale à Tanger (Maroc), a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié ce samedi.





Le défenseur de 20 ans, sociétaire du RC Strasbourg (France), avait initialement été retardé par une blessure à la cheville contractée en club il y a quelques jours. Ce pépin physique l’avait empêché de voyager avec le premier contingent des Lions de la Teranga, arrivé sur le sol marocain dans la nuit de vendredi.





Première historique pour le Strasbourgeois Convoqué pour la toute première fois en sélection nationale le 15 novembre dernier par le staff technique, Mamadou Sarr s'apprête à vivre un tournant majeur dans sa jeune carrière. Malgré cette récente alerte médicale, il est officiellement confirmé dans le groupe et participera ainsi à sa première Coupe d'Afrique des Nations (CAN).





Le renfort du défenseur strasbourgeois est un signal positif pour l'encadrement technique, à quelques heures du coup d'envoi de la compétition continentale.





Lancement de la CAN 2025 Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 débute officiellement ce dimanche 21 décembre. Le match d'ouverture opposera le Maroc, pays hôte, à la sélection des Comores, à 20h00 GMT au complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat.



MS



