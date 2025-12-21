San Francisco : 130 000 habitants privés d'électricité après une panne massive

Une panne d’électricité de grande ampleur a plongé environ 130 000 habitants de San Francisco dans le noir, ce samedi soir, provoquant d’importantes perturbations dans les transports et la signalisation urbaine, a annoncé la Pacific Gas & Electric Company (PG&E).



Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le principal fournisseur d'énergie de la ville a confirmé l'étendue du sinistre. « Nous travaillons avec les équipes d'intervention et les responsables municipaux sur une panne à San Francisco qui touche environ 130 000 clients », a précisé la compagnie.



Face à la paralysie d'une partie des infrastructures, notamment les feux de signalisation, la municipalité a officiellement recommandé aux habitants de rester chez eux. Les transports publics, essentiels à la mobilité dans cette métropole de la côte ouest-américaine, ont été fortement perturbés, rendant les déplacements dangereux.



Avec RFI

