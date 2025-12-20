Krépin Diatta : “Cette CAN, on veut la gagner”

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations, l’ailier sénégalais Krépin Diatta affiche une ambition claire : aider les Lions à remporter une deuxième étoile continentale. Absent lors du sacre historique de 2022 en raison d’une blessure, le joueur de 26 ans estime que le Sénégal figure parmi les prétendants sérieux au titre.



« Beaucoup d’équipes peuvent postuler à gagner cette CAN, et nous en faisons partie », affirme-t-il. En phase de groupe, le Sénégal affrontera le Botswana, la RD Congo et le Bénin, une poule que Diatta juge « très relevée », tout en rappelant les performances solides de ces adversaires en éliminatoires de la Coupe du monde.



Revenant sur l’élimination douloureuse des Lions en huitièmes de finale lors de la dernière édition, face à la Côte d’Ivoire, l’ailier reconnaît une défaite logique : « On leur a laissé le ballon après avoir marqué. » Cette année, il promet une équipe plus mature et déterminée.



Krépin Diatta évoque aussi son rêve personnel : soulever la Coupe d’Afrique avec son pays. « Ça a toujours été un rêve pour moi de remporter des trophées pour le Sénégal », dit-il, convaincu que son groupe dispose du talent nécessaire pour viser haut, jusqu’à la Coupe du monde.



Confiant et ambitieux, l’ailier monégasque rappelle que le Sénégal reste capable de rivaliser avec les grandes nations du football mondial, après avoir battu le Brésil et l’Angleterre ces dernières années.



