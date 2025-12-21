CAF : le vainqueur de la CAN 2025 empochera 10 millions de dollars, une prime record !

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé lundi une revalorisation de la prime réservée au vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), portée désormais à 10 millions de dollars.





Cette décision, dévoilée lors de la conférence de presse de veille de la CAN au Maroc, marque une hausse de trois millions de dollars par rapport à la dernière édition disputée en Côte d’Ivoire en 2023, où le champion africain avait touché 7 millions de dollars.





Au fil des compétitions, la prime attribuée au vainqueur n’a cessé de progresser : fixée à 500.000 dollars en 2000, elle était passée à 1 million en 2010, puis à 7 millions en 2023. La nouvelle dotation atteignant 10 millions de dollars, soit près de 5,5 milliards FCFA, constitue la récompense la plus élevée de l’histoire du tournoi continental.





“Nous avons eu une réunion et nous sommes passés de 7 à 10 millions de dollars”, a déclaré le président de la CAF, réaffirmant la volonté de l’instance de renforcer l’attractivité et l’impact économique de la compétition.





La finale de la CAN se jouera le 18 décembre au Maroc.



MS



