Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Coopération sino-sénégalaise : Ansola S.A annonce 70 millions USD d’investissements dans l’énergie verte

Vendredi 19 Décembre 2025

Coopération sino-sénégalaise : Ansola S.A annonce 70 millions USD d’investissements dans l’énergie verte

Le groupe chinois Ansola S.A, spécialisé dans les énergies renouvelables, prévoit d’investir plus de 70 millions de dollars, soit près de 40 milliards FCFA, au Sénégal.
 

Selon la présidence de la République, l’entreprise, actuellement en mission à Dakar pour son implantation, injectera cette enveloppe dans la première phase de ses activités dans le pays.
 

Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu jeudi le directeur général d’Ansola S.A, Tom Lee, accompagné d’une délégation du groupe, lors d’une audience consacrée au développement de l’investissement chinois dans le secteur énergétique national.
 

La présidence souligne que le choix du Sénégal repose sur sa stabilité politique et sur le climat de confiance et de sécurité offert aux investisseurs internationaux, des facteurs déterminants dans la décision du groupe Ansola de s’implanter durablement dans le pays.

Ms/ndarinfo

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.