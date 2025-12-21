Deuxième jour en Casamance : Diomaye place le déminage au cœur de son plan

Le Président de la République a consacré le deuxième jour de sa tournée économique en Casamance à la question cruciale du déminage, lors d'une étape à Darsalam, dans la commune de Nyassia.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance et témoigne de la volonté de l'État de faire de la sécurisation des terres un levier de développement socio-économique.



Le Chef de l'État a réaffirmé son engagement à sauvegarder les vies humaines, à accompagner les victimes des mines antipersonnel et à créer les conditions d'une reprise durable des activités économiques et sociales dans cette région longtemps meurtrie par le conflit.



Le processus de déminage est présenté comme un élément fondamental pour la relance des territoires, la restauration de la dignité des populations et le renforcement du dialogue communautaire.



À l'écoute des populations locales, le Président a insisté sur sa détermination à œuvrer pour une Casamance apaisée, fondée sur la paix durable, la sécurité humaine et le développement inclusif.



Cette étape illustre la vision présidentielle qui fait de la paix un socle incontournable du développement économique et social de la Casamance, condition indispensable à la consolidation de la cohésion sociale et à la prospérité régionale.



MS

