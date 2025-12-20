Connectez-vous
ZIGUINCHOR : Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite chez la mère d'Ousmane Sonko

Samedi 20 Décembre 2025

En marge de sa tournée économique dans le sud du pays, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce jour au domicile familial du Premier ministre Ousmane Sonko à Ziguinchor.
 
Ce déplacement, empreint de courtoisie et de symbolique, a permis au Chef de l’État de rencontrer Madame Khady Ngom, mère du Premier ministre. Cette visite privée témoigne de la solidité des liens entre les deux têtes de l'exécutif, au-delà des responsabilités d'État.
Lors de cet échange chaleureux, Madame Khady Ngom a exprimé sa gratitude au Président de la République pour cette marque d'attention.

Elle a saisi cette occasion pour formuler des prières ferventes pour la réussite de la mission du Chef de l'État et pour le succès du projet politique porté par le tandem Diomaye-Sonko au service du Sénégal.
