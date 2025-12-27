Accident mortel sur l'axe Gossas-Diourbel : Sept morts dans une collision à Tocky Gare

Sept personnes ont trouvé la mort ce vendredi dans un accident d'une rare violence survenu sur l'axe Gossas-Diourbel, précisément au niveau de la commune de Tocky Gare, selon des sources locales.
Le drame s'est produit à Darou Ténéfoul, mobilisant les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel ainsi que les sapeurs-pompiers.
Les autorités administratives de la région de Diourbel sont attendues sur place pour constater l'ampleur du drame.
Le bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir selon les premières informations.
Ndarinfo/MS